Росбанк представил дебетовую карту для детей #взРОСлая

Карта #взРОСлая для детей – это дебетовая карта для юных клиентов Росбанка от 6 до 18 лет. Карта оформляется на родителя как дополнительная и привязывается к его счёту. В любой момент родитель может увидеть в мобильном приложении, что происходит с картой, куда и на что потратил деньги ребёнок. А также отслеживать баланс, пополнять счёт и устанавливать лимит, т.е. полностью контролировать ситуацию.

За каждую покупку, будь то завтрак в школьной столовой, игрушка или билет в кинотеатр, на карту #взРОСлая будет начислен кешбэк 3%. Так ребёнок сможет накопить до 300 рублей в месяц и потратить их на следующие приятные покупки.

Самостоятельность – ещё одно ценное качество, которое поможет воспитать #взРОСлая карта. С ее помощью ребенок будет сам расплачиваться за покупки офлайн и онлайн. А если у него телефон на платформе Android, то карту можно будет добавить в Mir Pay. Ребёнок будет платить смартфоном, не доставая каждый раз пластик из кошелька и не рискуя его потерять.

К детскому смартфону можно подключить смс-уведомления: они покажут ребёнку остаток, сколько и на что он потратил, и помогут спланировать покупки. Если иногда ребёнку понадобится снять наличные, он сможет это сделать без комиссии в банкоматах Росбанка и банков-партнёров. Здесь тоже широко поле для самостоятельности, главное - заранее объяснить, как это делать безопасно.

Обслуживание, оформление и доставка карты #взРОСлая бесплатны. Заказать карту можно в мобильном приложении РОСБАНК Онлайн или на сайте rosbank.ru. Карту привезут по адресу, который вы укажете в заявке, в удобное вам время.

Карту можно оформить детям с 6 до 18 лет.

Размер кешбэка по карте #взРОСлая на все покупки – 3% (за исключением операций, входящих в список исключений. С полным перечнем исключений можно ознакомиться на сайте www.rosbank.ruwww.rosbank.ru). За 1 месяц может быть начисленно не более 300 ₽ по одной карте. Подробнее на сайте rosbank.ru. Условия действительны на 28.08.2023.

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