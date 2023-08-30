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Россияне стали чаще выбирать для отдыха Египет и ОАЭ

Лето в пустыне и четырехзвездочное размещение. Такие тенденции в этом летнем сезоне смогли выявить аналитики интернет-магазина Travelata.ru. Эксперты отметили, что начал снижаться спрос на турецкие курорты и россияне стали чаще выбирать для отдыха Египет и ОАЭ.

Понятный и качественный отдых в турецких отелях выбрали для себя большинство россиян этим летом. Такой вывод сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Речь идет о туристах, которые приобрели поездки через сервис онлайн-бронирования. Более половины, а именно: 56% отдыхающих, побывали в Турции и заплатили в среднем за поездку 180 тыс. руб. Наиболее дорогим был отдых в августе, когда средняя цена поднималась выше 210 тыс. руб. Надо отметить, что, несмотря на высокий спрос, турецкие курорты все же потеряли 3%. В прошлом году туры на этом направлении имели долю 59% со средним чеком 167 тыс. руб. Доля отечественных направлений значительно снизилась за год с 23 до 15%, а средний чек вырос с 65 тыс. руб. до 83 тыс. На третьем месте второй год подряд находится Египет. Направление прибавило 4% и подорожало до 159 тыс. руб. в среднем. При том что летом египетские курорты обычно не пользуются спросом, потому что в Северной Африке очень жарко. Однако россияне оказались готовы рискнуть и побывать на Красном море. ОАЭ также сохранили свое четвертое место и набрали больше поклонников, их доля увеличилась с 5 до 8%, а средняя цена за тур поднялась со 142 тыс. руб. до 148 тыс. Пятое место у Абхазии, но и она немного потеряла: ее доля составила 3%, прошлым летом было на процент больше. Средний чек увеличился с 74 до 100 тыс. руб.

Между четырьмя и пятью звездами

Одной из особенностей этого лета стал рост популярности отелей категории 4*. По сравнению с прошлым летом их доля выросла с 25 до 33%. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются пятизвездочные отели, но их доля немного снизилась за год – с 45% до 41%. Трехзвездочное размещение теперь выбрали 15% отдыхающих, ранее их было 17%.

Питание туристы предпочитают «все включено» и «ультра все включено». Подобная же тенденция была и в прошлом году, правда, ранее туристы чаще выбирали второй вариант.

Самый распространенный состав гостей – пары, на втором месте – пары с детьми. Этим летом, как и прошлым, третье место досталось одиночным туристам, их доля немного снизилась, а вот увеличилась доля отдыхающих в категории «взрослый с детьми».

Звездность, тип питания и число гостей на лето 2023 г.

Категория

Доля

Апартаменты

1%

Гостевые дома

2%

Отели 1–2*

2%

Отели 3*

15%

Отели 4*

33%

Отели 5*

41%

Другое

6%

Питание

Доля

Без питания

10%

Завтраки

14%

Завтраки и ужины

5%

Полный пансион

3%

Все включено

42%

Ультра все включено

26%

Состав туристов

Доля

Одиночные

11%

Взрослый с детьми

10%

Пары

52%

Пары с детьми

22%

Компании от 3 вз.
 с детьми и без

5%


Звездность, тип питания и число гостей на лето 2022 г.

Категория

Доля

Апартаменты

1%

Гостевые дома

4%

Отели 1–2*

3%

Отели 3*

17%

Отели 4*

25%

Отели 5*

45%

Другое

5%


 

Питание

Доля

Без питания

14%

Завтраки

12%

Завтраки и ужины

4%

Полный пансион

4%

Все включено

36%

Ультра все включено

30%


 

Состав туристов

Доля

Одиночные

13%

Взрослый с детьми

8%

Пары

55%

Пары с детьми

19%

Компании от 3 вз.
 с детьми и без

5%


Самые дорогие и наиболее бюджетные

Летом 2023 года самым дорогим туром стала поездка в Белек из Санкт-Петербурга. Двое взрослых с двумя детьми провели на турецком курорте 16 ночей в отеле 5* с питанием «ультра все включено» за 1 892 548 рублей.

Самым дорогим отпуском прошлым летом стал тур на Мальдивы из Москвы. В отеле 5* четверо взрослых провели 10 ночей с питанием «все включено». Они заплатили 1 008 730 рублей.

Наиболее бюджетным туром этого лета можно назвать поездку из Москвы в Санкт-Петербург. Один турист провел две ночи в хостеле без питания в Северной столице и заплатил за это 6 438 рублей.

Прошлым летом самой бюджетной была поездка из Москвы в Большой Сочи, а точнее в местечко Вардане. Один человек провел одну ночь в гостевом доме без питания за 4 825 рублей.

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Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru:

«Летом 2023 года число отпускников, купивших поездки через интернет-магазин туров Travelata.ru, резко выросло. По подсчетам наших аналитиков, поездки приобрели на 54% больше россиян, чем в прошлом сезоне. Особенно заметной тенденцией стал рост жарких направлений – Египта и ОАЭ, где обычно не принято отдыхать летом. Немного утратили популярность российские и абхазские курорты.

Также стоит отметить, что туристы стали обращать больше внимания на четырехзвездочное размещение. При этом продолжают сохранять популярность пятизвездочные отели, хотя их доля немного снизилась. Более ⅔ отдыхающих предпочитают питание “все включено” или “ультра все включено”».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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