Лето в пустыне и четырехзвездочное размещение. Такие тенденции в этом летнем сезоне смогли выявить аналитики интернет-магазина Travelata.ru. Эксперты отметили, что начал снижаться спрос на турецкие курорты и россияне стали чаще выбирать для отдыха Египет и ОАЭ.
Понятный и качественный отдых в турецких отелях выбрали для себя большинство россиян этим летом. Такой вывод сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Речь идет о туристах, которые приобрели поездки через сервис онлайн-бронирования. Более половины, а именно: 56% отдыхающих, побывали в Турции и заплатили в среднем за поездку 180 тыс. руб. Наиболее дорогим был отдых в августе, когда средняя цена поднималась выше 210 тыс. руб. Надо отметить, что, несмотря на высокий спрос, турецкие курорты все же потеряли 3%. В прошлом году туры на этом направлении имели долю 59% со средним чеком 167 тыс. руб. Доля отечественных направлений значительно снизилась за год с 23 до 15%, а средний чек вырос с 65 тыс. руб. до 83 тыс. На третьем месте второй год подряд находится Египет. Направление прибавило 4% и подорожало до 159 тыс. руб. в среднем. При том что летом египетские курорты обычно не пользуются спросом, потому что в Северной Африке очень жарко. Однако россияне оказались готовы рискнуть и побывать на Красном море. ОАЭ также сохранили свое четвертое место и набрали больше поклонников, их доля увеличилась с 5 до 8%, а средняя цена за тур поднялась со 142 тыс. руб. до 148 тыс. Пятое место у Абхазии, но и она немного потеряла: ее доля составила 3%, прошлым летом было на процент больше. Средний чек увеличился с 74 до 100 тыс. руб.
Между четырьмя и пятью звездами
Одной из особенностей этого лета стал рост популярности отелей категории 4*. По сравнению с прошлым летом их доля выросла с 25 до 33%. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются пятизвездочные отели, но их доля немного снизилась за год – с 45% до 41%. Трехзвездочное размещение теперь выбрали 15% отдыхающих, ранее их было 17%.
Питание туристы предпочитают «все включено» и «ультра все включено». Подобная же тенденция была и в прошлом году, правда, ранее туристы чаще выбирали второй вариант.
Самый распространенный состав гостей – пары, на втором месте – пары с детьми. Этим летом, как и прошлым, третье место досталось одиночным туристам, их доля немного снизилась, а вот увеличилась доля отдыхающих в категории «взрослый с детьми».
Звездность, тип питания и число гостей на лето 2023 г.
|
Категория
|
Доля
|
Апартаменты
|
1%
|
Гостевые дома
|
2%
|
Отели 1–2*
|
2%
|
Отели 3*
|
15%
|
Отели 4*
|
33%
|
Отели 5*
|
41%
|
Другое
|
6%
|
Питание
|
Доля
|
Без питания
|
10%
|
Завтраки
|
14%
|
Завтраки и ужины
|
5%
|
Полный пансион
|
3%
|
Все включено
|
42%
|
Ультра все включено
|
26%
|
Состав туристов
|
Доля
|
Одиночные
|
11%
|
Взрослый с детьми
|
10%
|
Пары
|
52%
|
Пары с детьми
|
22%
|
Компании от 3 вз.
|
5%
Звездность, тип питания и число гостей на лето 2022 г.
|
Категория
|
Доля
|
Апартаменты
|
1%
|
Гостевые дома
|
4%
|
Отели 1–2*
|
3%
|
Отели 3*
|
17%
|
Отели 4*
|
25%
|
Отели 5*
|
45%
|
Другое
|
5%
|
Питание
|
Доля
|
Без питания
|
14%
|
Завтраки
|
12%
|
Завтраки и ужины
|
4%
|
Полный пансион
|
4%
|
Все включено
|
36%
|
Ультра все включено
|
30%
|
Состав туристов
|
Доля
|
Одиночные
|
13%
|
Взрослый с детьми
|
8%
|
Пары
|
55%
|
Пары с детьми
|
19%
|
Компании от 3 вз.
|
5%
Самые дорогие и наиболее бюджетные
Летом 2023 года самым дорогим туром стала поездка в Белек из Санкт-Петербурга. Двое взрослых с двумя детьми провели на турецком курорте 16 ночей в отеле 5* с питанием «ультра все включено» за 1 892 548 рублей.
Самым дорогим отпуском прошлым летом стал тур на Мальдивы из Москвы. В отеле 5* четверо взрослых провели 10 ночей с питанием «все включено». Они заплатили 1 008 730 рублей.
Наиболее бюджетным туром этого лета можно назвать поездку из Москвы в Санкт-Петербург. Один турист провел две ночи в хостеле без питания в Северной столице и заплатил за это 6 438 рублей.
Прошлым летом самой бюджетной была поездка из Москвы в Большой Сочи, а точнее в местечко Вардане. Один человек провел одну ночь в гостевом доме без питания за 4 825 рублей.
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Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru:
«Летом 2023 года число отпускников, купивших поездки через интернет-магазин туров Travelata.ru, резко выросло. По подсчетам наших аналитиков, поездки приобрели на 54% больше россиян, чем в прошлом сезоне. Особенно заметной тенденцией стал рост жарких направлений – Египта и ОАЭ, где обычно не принято отдыхать летом. Немного утратили популярность российские и абхазские курорты.
Также стоит отметить, что туристы стали обращать больше внимания на четырехзвездочное размещение. При этом продолжают сохранять популярность пятизвездочные отели, хотя их доля немного снизилась. Более ⅔ отдыхающих предпочитают питание “все включено” или “ультра все включено”».