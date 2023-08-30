Лето в пустыне и четырехзвездочное размещение. Такие тенденции в этом летнем сезоне смогли выявить аналитики интернет-магазина Travelata.ru. Эксперты отметили, что начал снижаться спрос на турецкие курорты и россияне стали чаще выбирать для отдыха Египет и ОАЭ.

Понятный и качественный отдых в турецких отелях выбрали для себя большинство россиян этим летом. Такой вывод сделали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Речь идет о туристах, которые приобрели поездки через сервис онлайн-бронирования. Более половины, а именно: 56% отдыхающих, побывали в Турции и заплатили в среднем за поездку 180 тыс. руб. Наиболее дорогим был отдых в августе, когда средняя цена поднималась выше 210 тыс. руб. Надо отметить, что, несмотря на высокий спрос, турецкие курорты все же потеряли 3%. В прошлом году туры на этом направлении имели долю 59% со средним чеком 167 тыс. руб. Доля отечественных направлений значительно снизилась за год с 23 до 15%, а средний чек вырос с 65 тыс. руб. до 83 тыс. На третьем месте второй год подряд находится Египет. Направление прибавило 4% и подорожало до 159 тыс. руб. в среднем. При том что летом египетские курорты обычно не пользуются спросом, потому что в Северной Африке очень жарко. Однако россияне оказались готовы рискнуть и побывать на Красном море. ОАЭ также сохранили свое четвертое место и набрали больше поклонников, их доля увеличилась с 5 до 8%, а средняя цена за тур поднялась со 142 тыс. руб. до 148 тыс. Пятое место у Абхазии, но и она немного потеряла: ее доля составила 3%, прошлым летом было на процент больше. Средний чек увеличился с 74 до 100 тыс. руб.

Между четырьмя и пятью звездами

Одной из особенностей этого лета стал рост популярности отелей категории 4*. По сравнению с прошлым летом их доля выросла с 25 до 33%. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются пятизвездочные отели, но их доля немного снизилась за год – с 45% до 41%. Трехзвездочное размещение теперь выбрали 15% отдыхающих, ранее их было 17%.

Питание туристы предпочитают «все включено» и «ультра все включено». Подобная же тенденция была и в прошлом году, правда, ранее туристы чаще выбирали второй вариант.

Самый распространенный состав гостей – пары, на втором месте – пары с детьми. Этим летом, как и прошлым, третье место досталось одиночным туристам, их доля немного снизилась, а вот увеличилась доля отдыхающих в категории «взрослый с детьми».

Звездность, тип питания и число гостей на лето 2023 г.

Категория Доля Апартаменты 1% Гостевые дома 2% Отели 1–2* 2% Отели 3* 15% Отели 4* 33% Отели 5* 41% Другое 6%

Питание Доля Без питания 10% Завтраки 14% Завтраки и ужины 5% Полный пансион 3% Все включено 42% Ультра все включено 26%

Состав туристов Доля Одиночные 11% Взрослый с детьми 10% Пары 52% Пары с детьми 22% Компании от 3 вз.

с детьми и без 5%



Звездность, тип питания и число гостей на лето 2022 г.

Категория Доля Апартаменты 1% Гостевые дома 4% Отели 1–2* 3% Отели 3* 17% Отели 4* 25% Отели 5* 45% Другое 5%





Питание Доля Без питания 14% Завтраки 12% Завтраки и ужины 4% Полный пансион 4% Все включено 36% Ультра все включено 30%





Состав туристов Доля Одиночные 13% Взрослый с детьми 8% Пары 55% Пары с детьми 19% Компании от 3 вз.

с детьми и без 5%



Самые дорогие и наиболее бюджетные

Летом 2023 года самым дорогим туром стала поездка в Белек из Санкт-Петербурга. Двое взрослых с двумя детьми провели на турецком курорте 16 ночей в отеле 5* с питанием «ультра все включено» за 1 892 548 рублей.

Самым дорогим отпуском прошлым летом стал тур на Мальдивы из Москвы. В отеле 5* четверо взрослых провели 10 ночей с питанием «все включено». Они заплатили 1 008 730 рублей.

Наиболее бюджетным туром этого лета можно назвать поездку из Москвы в Санкт-Петербург. Один турист провел две ночи в хостеле без питания в Северной столице и заплатил за это 6 438 рублей.

Прошлым летом самой бюджетной была поездка из Москвы в Большой Сочи, а точнее в местечко Вардане. Один человек провел одну ночь в гостевом доме без питания за 4 825 рублей.

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru:

«Летом 2023 года число отпускников, купивших поездки через интернет-магазин туров Travelata.ru, резко выросло. По подсчетам наших аналитиков, поездки приобрели на 54% больше россиян, чем в прошлом сезоне. Особенно заметной тенденцией стал рост жарких направлений – Египта и ОАЭ, где обычно не принято отдыхать летом. Немного утратили популярность российские и абхазские курорты.

Также стоит отметить, что туристы стали обращать больше внимания на четырехзвездочное размещение. При этом продолжают сохранять популярность пятизвездочные отели, хотя их доля немного снизилась. Более ⅔ отдыхающих предпочитают питание “все включено” или “ультра все включено”».