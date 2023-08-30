ИНК поддержит детский читательский проект «Байкальская кругосветка»

Организатором выступает команда праздника чтения «День Ч» в партнерстве с Иркутским областным отделением Всероссийского общества охраны природы. ИНК — генеральный партнер.

Основные события «Байкальской кругосветки» пройдут с 7 по 28 сентября. Это онлайн-встречи с российскими писателями, иллюстраторами и редакторами, а также игры, квизы, эксперименты и творческие задания. Все они объединены темой экологии и адресованы детям 6–14 лет.

— Этот замечательный проект дает возможность всем нам, детям и взрослым, еще больше узнать о бесценном творении природы, каким является Байкал! Уверена, что участники «Байкальской кругосветки» получат новые знания и, конечно, самые положительные эмоции, — прокомментировала председатель Иркутского областного отделения ВООП Вера Шленова.

Присоединиться к проекту могут школы, библиотеки, экологические центры из разных регионов России. Чтобы стать соорганизатором, зарегистрировать площадку и получить подробную информацию и рабочие материалы, нужно до 3 сентября (включительно) пройти регистрацию по ссылке.