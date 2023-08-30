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Россельхозбанк активно поддерживает уборочные работы в Иркутской области

В Иркутской области идёт уборочная кампания. Россельхозбанк продолжает бесперебойную поддержку труда аграриев, выдав на сезонные работы в 2023 году 2,7 млрд рублей.

«Наш банк активно взаимодействует с аграриями региона. Это не только финансовая поддержка, но еще и активная консультационная работа, - сказала директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова. - Мы понимаем, что своевременное и доступное кредитование аграриев является особенно важным в период проведения сезонных работ. Банк продолжает обеспечивать финансирование сельхотоваропроизводителей».

В целом по России банк оказал финансовую поддержку уборочной кампании в размере 65,2 млрд рублей. Всего же на сезонные работы в 2023 году банк предоставил уже 477,7 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Доля РСХБ в поддержке уборочных работ в 20 регионах страны превышает 90%.

Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 млн га, что превышает размер любой европейской страны и сравнимо с размером Намибии.  Из этой площади более 48 млн га занимают зерновые и зернобобовые культуры.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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