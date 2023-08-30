Названы самые любимые виды меда в Иркутской области

По подсчетам аналитиков Центра отраслевой экспертизы, среднестатистический россиянин потребляет около 0,5 кг меда в год. Практически весь потребляемый мед производится внутри страны. Объем импорта составляет менее 1 % потребления. Хорошо развита культура производства меда и в Иркутской области.

Производство

С 2017 г. производство меда растет со средним темпом 1% в год. В 2022 г. было произведено чуть больше 67 тыс. т. В топ-5 медоносных регионов вошли Республика Башкирия (7 тыс. т), Алтайский край (4,6 тыс. т), Воронежская область (4,4 тыс. т.), Татарстан (4,1 тыс. т) и Краснодарский край (3,5 тыс. т).

По данным официальной статистики в 2022 году в Российской Федерации насчитывалось 2,7 млн пчелосемей, из которых 93,6% пчелосемей сосредоточено в хозяйствах населения, в сельскохозяйственных организациях 1,7 % пчелосемей, крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) – 4,6 % пчелосемей. При этом производство меда в КФХ растет опережающими темпами - в 2022 году прирост составил 14,3%, во всех категориях хозяйств - 3,8%.

Несмотря на то, что Иркутская область не вошла в топ-5 рейтинга, в регионе хорошо развита культура производства мёда. Самые медоносные места находятся на юге Приангарья: под Иркутском, Ангарском, Усолье-Сибирском, Черемхово, в районах Усть-Ордынского Бурятского округа. Больше солнца – больше мёда. Чем дальше от областного центра, тем прохладней и меньше сбор. Но пчёл разводят повсюду, в том числе и в северных районах.

«Самые распространённые виды мёда в Иркутской области: донниковый, эспарцетовый, разнотравный – он же самый полезный! Важно знать, что мёд с таёжно-лугового разнотравья не является аллергенным, – объясняет пчеловод Алексей Катрук, пасека которого насчитывает 500 пчелосемей. – Мы с женой начинали заниматься мёдом в 2012 году. Наше пчеловодное хозяйство «Сибирский улей» – одно из крупнейших в регионе, на данный момент насчитывает 500 пчелосемей. Пасеки расположены в направлении Голоустненского тракта, который по праву считается самым экологически чистым в Иркутском районе. Наш принцип – делать максимально качественный натуральный мёд, который можно давать даже грудным детям. Развитие бизнеса зависит от многих факторов, в том числе, от развития каналов сбыта продукции. Неоднократно мы принимали участие в проекте Россельхозбанка «Вкусная пятница», где познакомили посетителей со своей продукцией. Считаю, что это был позитивный опыт, который позволил нам открыть для себя новый способ реализации нашего экологически чистого и полезного мёда», – рассказывает Алексей Катрук.

Поддержка российских фермеров-пчеловодов

Россельхозбанк оказывает пчеловодам не только финансовую, но и консультационную поддержку, а также поддерживает фермеров посредством ресурсов собственной экосистемы «Свое». Так, на маркетплейсе фермерских продуктов Свое Родное размещена медовая продукция от более 500 производителей. Всего за прошлый год на маркетплейсе было продано около 14,5 тонн меда, а с января по август 2023 – свыше 17 тонн. Регионами – лидерами по продаже меда в первом полугодии 2023 г. стали Московская, Брянская и Смоленская области.

Кроме того, пользуются популярностью туры на «пчелиные фермы», размещенные на агрегаторе агропутешествий от РСХБ - Свое За городом. На данный момент на ресурсе размещены туры на 19 пасек, с начала года их посетило около 500 человек, что в 3 раза превысило показатели за весь прошлый год как по количеству фермеров, так и по количеству посетителей.