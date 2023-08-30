Иркутяне впервые смогут увидеть серию картин автора «Девочки с персиками»

Картины живописца Валентина Серова из собрания Государственного Русского музея Санкт-Петербурга доставили в Галерею сибирского искусства Иркутского художественного музея, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Приангарье впервые представят работы автора – зрители увидят 47 произведений. Монтаж экспозиции займет неделю. Выставка откроется 8 сентября и продлится до 12 ноября.

Для работы над ней в Иркутск прилетел ведущий научный сотрудник Русского музея Владимир Круглов. Он является куратором выставки и автором вступительной статьи к каталогу, изданному к открытию экспозиции.