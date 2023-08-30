Предприятие пищевой отрасли Приангарья смогут получать займы на покупку оборудования

Фонд развития промышленности Иркутской области впервые профинансирует предприятие пищевой отрасли. Льготный заем можно направить на приобретение оборудования, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

«В данном случае средства на заем выделило министерство сельского хозяйства Приангарья, таким образом, у нашего ФРП появилась возможность поддерживать проекты в сфере АПК. Только в трети регионов России существует аналогичная мера поддержки, наш Фонд стал двадцать пятым в стране», – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Первый заем в 5 млн рублей получит компания «Иркутская маслосырбаза». Средства потратят на приобретение специализированного вакуумного шприца и модуля формирования сырной нити.

Это позволит организовать выпуск новых видов колбасных сыров, которые сейчас в Иркутской области не производит ни одна компания.