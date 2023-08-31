Когда в Иркутске начнется отопительный сезон: дата

Совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду состоялось в городе – на нем озвучили дату, когда дадут отопление в Иркутске, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Отопление в Иркутске начнут включать с 15 сентября: сначала в социальных учреждениях, а затем в многоквартирных домах», – говорится в сообщении.

Готовность к отопительному сезону в настоящее время оценивается более чем в 90%. По отдельным показателям – 100%. Подготовительные мероприятия идут по графику. На котельных завершается формирование необходимых запасов угля и мазута.

Управляющие компании проводят ревизию оборудования, восстановление теплового контура и ремонт инженерных коммуникаций.