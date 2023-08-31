Самым полезным для трудоустройства предметом оказался английский язык

Аналитики hh.ru накануне Дня знаний выяснили, какие предметы из общеобразовательной программы чаще всего работодатели упоминают в вакансиях, в части требований к кандидатам.

В этом году российские работодатели открыли более 399 тысяч вакансий, где в требованиях к соискателям было указано знание предметов из общеобразовательной программы, в том числе математики, русского языка, химии, биологии, физики и английского языка. В разрезе отраслей, чаще всего знаниям предметов придают значение работодатели из сферы информационных технологий (19% от всех вакансий, содержащих подобные требования), далее следует направление «Услуги для бизнеса» (8%) и финансовый сектор (7,3%). Реже всего знания предметов из общеобразовательной программы интересует работодателей из транспортно-логистической отрасли (3,6%).

Самым полезным, с точки зрения востребованности у работодателей, оказалось знание английского языка, в качестве требования он указан в 66% вакансий, в которых есть упоминания каких-либо предметов. На втором месте – знание русского языка (14%), на третьем – математики (7%). Далее по убыванию – физика (6%), химия (4%), биология (3%).

В Иркутской области в 2023 году было открыто 1,4 тысячи вакансий, претендовать на которые могли только кандидаты со знанием английского языка. Чаще всего такие вакансии принадлежат ИТ-компаниям (19,5% вакансий с требованием знания английского языка приходится на них), в сфере услуг для бизнеса (8,7%) и в сфере финансов (7,1%).

Более 360 вакансий в регионе упоминали знание русского языка, а чаще всего этого ожидали от кандидатов компании из ИТ-отрасли (12,4% от всех вакансий с требованием знания данного предмета), розничной торговли (7,3%), сферы услуг для бизнеса (6,3%).

Около 300 предложений о работе были открыты для кандидатов со знанием математики, причем ИТ-компании ожидаемо чаще остальных проявляли интерес к знанию данной дисциплины (19% вакансий), кроме того, в этом заинтересованы образовательные учреждения (14,8%) и компании из финансовой сферы (7,4%).

Также более 270 вакансий в Иркутской области содержали в части требований знание физики и чаще остальных эти знания востребованы в компаниях из сферы информационных технологий (13,6%) и в образовательных учреждениях (13,1%).

Реже требуется знание химии и биологии (по 200+ вакансий). В большинстве своем владение химией пригодится для трудоустройства в компании из сферы услуг для бизнеса и товаров народного потребления, а биологии – в медицинские и фармацевтические компании.