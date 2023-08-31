Мошенники убедили ангарчанина вложить в выдуманные инвестиции миллион рублей

Житель города Ангарска Иркутской области, который работает монтажником, стал жертвой мошенников – они убедили мужчину взять в кредит почти 1 млн рублей ради заработка на инвестициях, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Ангарчанин нашел рекламу о получении прибыли самостоятельно в соцсетях, заполнил анкету, после чего с ним связался менеджер и предложил сделать вклад под высокий процент. Часть суммы – более 300 тысяч рублей – будущий инвестор взял в кредит, а также частично добавил свои сбережения. Все средства он перевел на указные аферистом счета.

После этого менеджер перестал выходить на связь, а мужчина понял, что стал жертвой аферистов и пошел в полицию. В настоящее время инцидент проверяется.