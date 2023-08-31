Рост цен на «вторичке» вновь ускорился

В августе цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке в среднем по анализируемым локациям увеличилась сразу на 1,5% – это максимум с марта 2022 г. (тогда «квадрат» за месяц подорожал на 2,9%). Данные приводит Циан.

До этого ежемесячная динамика не превышала +-1%. Массового изменения ценников в большую сторону зафиксировано не было, рост среднерыночных цен связан с изменением структуры предложения – в период повышенного спроса с рынка уходят, прежде всего, лоты с относительно невысокими ценами. Относительно августа 2022 г. «квадрат» в среднем по анализируемым локациям дороже на 7%.

Динамика цен на вторичном рынке в городах РФ с населением от 500 тыс. человек, Сочи, Московской и Ленинградской областях

За последний месяц рост цен наблюдался в большинстве анализируемых локаций (в 37 из 40). Самые высокие темпы в Челябинске и Тольятти (+3,6%), Казани (+3,2%) и Махачкале (+2,9%). Только в трех локациях «квадрат» не подорожал – это Ярославль, Астрахань и Ленинградская область – здесь за месяц цены снизились на 0,2-0,3%, т.е. фактически остались без изменений. В Москве рост цен ускорился – за месяц сразу +1,7%. Для сравнения, в июле рост составил 0,8%, в июне - 0,7%, а до этого цены несколько месяцев практически не менялись. В Санкт-Петербурге рост на 1,2%, в июле темпы были сопоставимыми (+1,1%), до этого так же, как в столице, было несколько месяцев стагнации.