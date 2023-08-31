Рост цен на «вторичку» составил 1,5%, а на «первичку» – 2,2%

Если в целом по вторичному рынку средние цены за месяц увеличились на 1,5%, то в «новинках» рынка (объявлениях, которые за последний месяц появились на сайте впервые) рост сразу на 2,2%. Данные приводит Циан.

Если в 1 полугодии 2023 г. собственники не завышали цены и аккуратно подходили к выставлению цен на новые объекты, боясь потерять покупателей («новинки» выходили в продажу в среднем на 0,4% дороже рынка), то сейчас на фоне роста спроса продавцы стали смелее.

Рынок оживился, вырос спрос, объем предложения и сроки экспозиции снизились, поэтому собственники вновь стали выводить лоты по ценам, превышающим среднерыночные – в августе квадратный метр в «новинках» стоит на 1,4% дороже рынка.