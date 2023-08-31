Повышение ставки ЦБ разогрело спрос на недвижимость

Активность пользователей на вторичном рынке медленно увеличивается со второй половины 2022 г. В июне-июле рост спроса усилился на фоне ожидаемого повышения ставки ЦБ, а значит, и подорожания ипотеки. Об этом говорится в исследовании Циан.

К настоящему времени активность сохраняется на высоком уровне, снижение спроса пока что не фиксируется. Сейчас на руках у участников рынка еще достаточно много одобрений, полученных до повышения ставки ЦБ. К тому же, еще не все банки кардинально пересмотрели ипотечные условия. Спрос сохраняется в т.ч. за счет тех, кто успешно для себя вышел из валютных накоплений. Такой высокой активности не было с марта прошлого года.

Ожидаемое повышение ставки ЦБ привело к росту спроса на вторичном рынке Москвы – покупатели стремились совершить сделку до того того, как вырастут ипотечные ставки. В июне в столице было заключено 15,7 тыс. сделок – это максимальный показатель с марта прошлого года, в июле сделок было чуть меньше – 14,9 тыс., спрос остался на высоком уровне, характерном для марта-мая текущего года.

Сделки на вторичном рынке составляют около ⅔ всех сделок на рынке жилой недвижимости Москвы. В 1 полугодии текущего года данный показатель увеличивался. После решения ЦБ ситуация может измениться – ипотека на вторичном рынке подорожает, в то время как на первичном, где действуют льготные программы, ставки не изменятся.

Рост спроса привел к снижению средних сроков экспозиции. В среднем по анализируемым локациям в конце августа он составил 115 дней. Это на 7 дней меньше, чем месяц назад, а относительно начала года – на 17 дней. По сравнению с августом прошлого года квартиры продаются быстрее на 8 дней. Наиболее заметно за месяц срок сократился в Астрахани и Томске (на 20 дней), Набережных Челнах (на 15 дней), Иркутске (на 14 дней).