Предложение на рынке недвижимости сокращается

За последний месяц объем предложения в целом по анализируемым локациям сократился на 6,5%, что косвенно свидетельствует о сохраняющемся на высоком уровне спросе.

Выбор планомерно снижается уже почти год (небольшой рост фиксировался в октябре 2022 г. и марте 2023 г.), однако в последние месяцы на фоне активизации спроса, темпы ускорились. По сравнению с августом 2022 г. выбор меньше на 28%.

Объем предложения на рынке сокращается в большинстве анализируемых локаций (в 35 из 40). Наибольшее снижение за месяц в:

Ростове-на-Дону,

Набережных Челнах (-18%),

Тюмени (-16%),

Саратове (-15%).

В Москве объем предложения за месяц сократился на 10%, в Санкт-Петербурге – на 9%.

«В первом полугодии текущего года лоты в готовых домах часто были более привлекательным вариантом по сравнению с новостройками (разница в цене квадратного метра в сочетании с меньшими затратами на ремонт «компенсировали» разницу ставок). После адаптации рынка к новым условиям стоит ждать смещения спроса в сегмент новостроек, ведь разрыв между ставками на первичном и вторичном рынках увеличится – теперь потенциальный покупатель будет выбирать между 6-8% в льготных ипотечных программах на новостройки и 13-14% в кредитах на жилье в готовых домах, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Рост цен на фоне подорожания ипотечных платежей прекратится, а в сегменте недавно сданных домов (где конкуренция с первичным рынком наиболее высока), цены могут немного снизиться».