Рекордный спрос на квартиры-студии зафиксирован в Москве

Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» проанализировали динамику спроса на квартиры-студии в Москве. В июле спрос вырос на 21%.

По итогам июля 2023 года покупательский спрос на квартиры-студии в Москве вырос на 20,93% относительно июня текущего года. Этот рост в рамках помесячной динамики стал первым за три месяца. Так, снижение интереса к студиям в столице фиксировалось с апреля по июнь.

Кроме того, рост, зафиксированный в июле 2023 года, стал рекордным с января 2023 года.

В нынешнего году спрос на квартиры-студии в Москве показывал положительную динамику в четырёх из семи прошедших месяцев.

В июле 2023 года спрос на квартиры-студии в столице оказался на 11,41% ниже, чем в июле 2022 года и на 14,04% относительно июля 2021 года.

В целом за семь месяцев 2023 года — с января по июль включительно — спрос на покупку квартир-студий в Москве снизился на 18,15% относительно результата за аналогичный период прошлого года.

В августе 2023 года на рынке недвижимости Москвы экспонируется 15,4 тыс. студий. На первичный рынок приходится около 12,4 тыс. лотов и 3 тыс. объектов на вторичный рынок.

Самая доступная квартира-студия на первичном рынке Москвы продаётся за 4,4 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести объект площадью 21 кв. м. в Новомосковском округе столицы. Планируется, что объект будет сдан в 4 квартале 2024 года.

Наиболее доступная квартира-студия в Москве на вторичном рынке продаётся за 2,9 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести 16-метровую студию на первом этаже. Объект будет передан новому владельцу с черновой отделкой.