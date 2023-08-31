Статор весом 155 тонн доставили на ТЭЦ-10 в Ангарске

В разгрузке агрегата участвовали 20 специалистов и два крана грузоподъемностью по 125 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе компании Эн+.

На предприятиях энергохолдинга, основанного промышленником Олегом Дерипаской, продолжаются работы в рамках федеральной программы модернизации генерирующего оборудования электростанций КОММод. На ТЭЦ-10 в Ангарске приняли новый статор и другие комплектующие для третьего по счету турбогенератора. Длина статора, наиболее габаритного элемента генератора, – 6,8 метра, диаметр почти четыре, а вес 155 тонн. В разгрузке принимали участие более 20 специалистов, применялись два мостовых крана грузоподъемностью по 125 тонн каждый. Благодаря тщательной подготовке, вся операция по перемещению оборудования с железнодорожной платформы в главный корпус ТЭЦ заняла чуть больше часа.

Новый статор и турбогенератор надежнее и легче своих предшественников. Установки быстрее охлаждаются и реагируют на изменение нагрузок, обладают эффективной системой стабилизации работы при изменении режима электросети.

А более легкий и короткий ротор способствует снижению вибрации. Прежде чем приступить к установке нового генератора, специалисты проведут демонтаж прежнего, после этого приступят к переустройству фундаментов. Монтаж новой установки запланирован на ноябрь 2024 года, ввести ее в работу планируют в мае 2025 года. Оборудование произведено на новосибирском заводе ЭЛСИБ.

Предприятия Эн+ вошли в федеральную программу модернизации генерирующего оборудования электростанций КОММод в 2019 году. Работы улучшат технико-экономические показатели работы станций, повысят надежность оборудования и его экологичность, а также эффективность производства тепловой и электрической энергии. Всего на предприятиях Эн+ отобрано 11 проектов по замене и модернизации 2 турбин, 10 котлов, 4 электрофильтров и 5 генераторов. На ТЭЦ-10 запланирована модернизация четырех энергоблоков, в том числе котлоагрегатов и турбогенераторов.

Кроме того, к 2027 году планируется выполнить полную замену турбоагрегата. Все работы по программе на предприятии планируют завершить до конца 2027 года.