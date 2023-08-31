Автокредит наличными от АТБ – в тройке лидеров по версии Банки.ру в 2023 году

Аналитический центр Банки.ру оценил условия по автокредитам наличными в российских банках и составил рейтинг предложений 2023 года исходя из доступности, прозрачности и выгодности. Кредит «АвтоРешение» от Азиатско-Тихоокеанского банка занял третье место.

Напомним, что «АвтоРешение» предоставляется для покупки автомобиля в любом месте и в любое время: в автосалоне, у физического лица, а также на аукционе в Японии. Кредит по ставке от 12,5% оформляется всего по двум документам. Максимальная сумма – два миллиона рублей на срок до пяти лет.

«АвтоРешение» действует в нескольких регионах присутствия банка: Амурская область, Республика Бурятия, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Кемеровская область, Алтайский край, Красноярский край, Республика Хакасия, Омская область, Московская область.

Как отмечает редакция Банки.ру, одним из главных преимуществ автокредита наличными по сравнению с классическим автокредитованием является возможность распоряжаться полученной суммой по своему усмотрению. Такой вариант кредитования позволяет приобрести не только сам автомобиль, но и сопутствующие товары и услуги или потратить остаток на другие цели. Также к плюсам авторы отнесли отсутствие первоначального взноса и дополнительных услуг, возможность не отдавать машину в залог и самостоятельно выбрать продавца – автосалон или частное лицо.

Узнать подробнее о продукте «АвтоРешение» и подать заявку можно на сайте АТБ или в офисах банка.