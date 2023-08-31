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Альфа-Банк научил искусственный интеллект одобрять ипотеку без анкеты

Теперь одобрение на ипотеку в Альфа-Банке можно получить за минуту по одной кнопке без заявок и анкет — узнав свой лимит благодаря искусственному интеллекту.

– Умные модели анализируют десятки тысяч данных и позволяют быстро и точно предложить именно то, что нужно клиенту. Чтобы посмотреть свой лимит и оформить ипотеку, достаточно зайти в приложение или Альфа-Онлайн и посмотреть раздел «Для вас», – говорится в сообщении.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:LdtCK2rrv

/ Сибирское Информационное Агентство /
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