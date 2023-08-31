Альфа-Банк научил искусственный интеллект одобрять ипотеку без анкеты

Теперь одобрение на ипотеку в Альфа-Банке можно получить за минуту по одной кнопке без заявок и анкет — узнав свой лимит благодаря искусственному интеллекту.

– Умные модели анализируют десятки тысяч данных и позволяют быстро и точно предложить именно то, что нужно клиенту. Чтобы посмотреть свой лимит и оформить ипотеку, достаточно зайти в приложение или Альфа-Онлайн и посмотреть раздел «Для вас», – говорится в сообщении.