Дальневосточный банк – крупнейший региональный банк ДВФО в 1 полугодии 2023

Дальневосточный банк стал крупнейшим региональным банком Дальневосточного федерального округа в середине 2023 года по версии сервиса Brobank.ru. При составлении рейтинга специалисты принимали в расчёт объёмы активов, зафиксированных на 1 июля 2023 года. Во внимание были приняты кредитные организации, которые одновременно соответствовали трем условиям, позволяющим отнести их к региональным игрокам финансового рынка: головной офис не в Москве, структурные подразделения представлены максимум в трех федеральных округах, а отделения размещены не более чем в десяти субъектах РФ.

«Важность региональных банков сложно переоценить, - отметил Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга АО «Дальневосточный банк». – Находясь «на земле», они существуют в одной финансовой реальности со своими клиентами, и подчас могут предложить им больше, чем федеральные игроки с общей для страны продуктовой линейкой. Мы в прямом смысле собираем наши продукты по пожеланиям клиентов, регулярно меняем и дополняем их. Такой гибкий подход можно встретить только у региональных банков, и многие клиенты это понимают и ценят».