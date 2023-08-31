Дальневосточный банк вошёл в ТОП-50 по эффективности PR

АО «Дальневосточный банк» вошёл в ТОП-50 финансовых институтов с максимально эффективным PR по версии сервиса Медиалогия на 9 августа 2023 года. По итогам седьмого месяца года медиаиндекс Банка вырос и обеспечил ему место в рейтинге.

МедиаИндекс – показатель системы Медиалогия, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией "Медиалогия" совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Значение МедиаИндекса определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ.