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Дальневосточный банк вошёл в ТОП-50 по эффективности PR

АО «Дальневосточный банк» вошёл в ТОП-50 финансовых институтов с максимально эффективным PR по версии сервиса Медиалогия на 9 августа 2023 года. По итогам седьмого месяца года медиаиндекс Банка вырос и обеспечил ему место в рейтинге.

МедиаИндекс – показатель системы Медиалогия, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией "Медиалогия" совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Значение МедиаИндекса определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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