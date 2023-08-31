Примсоцбанк повысил ставки по вкладам до 11,3%

В Примсоцбанке выросли ставки по срочным вкладам, сообщает пресс-служба банка. В их число вошли «Пенсионный», «Пенсионный Онлайн», «Пенсионный Плюс», «Рациональный», «Рациональный Онлайн», «Надежный» и «Надёжный Онлайн».

Ставки по «Пенсионному» и «Пенсионному Онлайн» поднялись до 9,9% и 10% соответственно. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 дней, начисление и выплата процентов происходит каждые три месяца, а также по окончании срока вклада. Капитализация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.

Ставка по вкладу «Пенсионный Плюс» поднялась до 9,9%. Минимальная сумма вклада 1000 рублей. Вклад открывается на 367 дней. Проценты начисляются каждые 3 месяца, а также по окончанию срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются. Для категории клиентов «Пенсионные зачисления в Примсоцбанк» проценты пересчитываются по ставке, увеличенной на 0,5%.



Ставка по вкладу «Надёжный» и «Надёжный онлайн» поднялась до 11,2% и 11,3% соответственно. Сумма первоначального взноса от 10 000 рублей. Вклад открывается на 181 день, начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.