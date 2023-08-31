Примсоцбанк повысил ставки по вкладам до 11,3%

В Примсоцбанке выросли ставки по срочным вкладам, сообщает пресс-служба банка. В их число вошли «Пенсионный», «Пенсионный Онлайн», «Пенсионный Плюс», «Рациональный», «Рациональный Онлайн», «Надежный» и «Надёжный Онлайн».
Ставки по «Пенсионному» и «Пенсионному Онлайн» поднялись до 9,9% и 10% соответственно. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 дней, начисление и выплата процентов происходит каждые три месяца, а также по окончании срока вклада. Капитализация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.
Ставка по вкладу «Пенсионный Плюс» поднялась до 9,9%. Минимальная сумма вклада 1000 рублей. Вклад открывается на 367 дней. Проценты начисляются каждые 3 месяца, а также по окончанию срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются. Для категории клиентов «Пенсионные зачисления в Примсоцбанк» проценты пересчитываются по ставке, увеличенной на 0,5%.
Ставка по вкладу «Надёжный» и «Надёжный онлайн» поднялась до 11,2% и 11,3% соответственно. Сумма первоначального взноса от 10 000 рублей. Вклад открывается на 181 день, начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.
Ставка по вкладу «Надёжный» и «Надёжный онлайн» поднялась до 11,2% и 11,3% соответственно. Сумма первоначального взноса от 10 000 рублей. Вклад открывается на 181 день, начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.
Ставка по вкладу «Рациональный» составляет 9,8%. Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма вклада 100 000 рублей. Проценты начисляются ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Рациональный". Расходные операции доступны только на сумму выплаченных на счет по вкладу процентов. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия вклада, минимальная сумма 5000 рублей. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по льготной ставке в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе:
• С 1 по 180 день – по ставке – 0,01%;
• Со 181 по 366 день – по ставке 6%.
Вклад «Рациональный Онлайн» открывается в интернет-банке на аналогичных условиях. Ставка по вкладу составляет 9,9%.
Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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