Примсоцбанк снижает ставки по ипотеке в рамках акции "Ипотечный Бум"

Оформить ипотеку на готовое жильё (квартиру, комнату, долю, апартаменты или жилой дом) по сниженной процентной ставке - 13,6% можно в Примсоцбанке в рамках акции "Ипотечный Бум".

Акция доступна для клиентов, подтверждающих свой официальный доход и трудовую деятельность.

Для участия в акции необходимо подать заявку на ипотечный кредит с 29.08.2023 по 22.09.2023 года и подписать кредитный договор до 22.09.2023 года. Минимальная сумма кредита по условиям акции может составить 300 000 рублей, максимальная – 50 миллионов рублей. Фиксированная ставка – 13,6% годовых при наличии личного страхования. Срок кредитования от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос от 20%.



Узнать подробнее об условиях акции «Ипотечный Бум» можно на сайте Примсоцбанка, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.