Солид Банк провёл редизайн сайта

АО «Солид Банк» в августе 2023 года обновил дизайн своего официального сайта www.solidbank.ru – специалисты постарались сделать навигацию более понятной, а внешний вид сайта в духе современных тенденций

По словам начальника отдела маркетинга и рекламы Солид Банка, Анны Корольковой - «Основное внимание было уделено удобству для пользователей. В прочем, это основной ориентир в целом по всем сервисам Солид Банка, которые в настоящий момент претерпевают процесс улучшения: оптимизации, добавления дополнительного функционала».

Сайт на ближайший месяц будет проходить тестирование и, вполне вероятно, ещё незначительно поменяется на основании выявленных в процессе тестирования потребностей пользователей, тем не менее, уже сейчас можно оценить изменения, как в десктопной версии, так и в мобильной, которой уделено особое внимание, так как основное количество пользователей в современном мире заходят на сайты с телефона.

Солид Банк за более чем 30-летнию историю не раз проводил редизайн сайта, так как постоянно стремится следовать современным тенденциям не столько в сфере дизайна, сколько в сфере поведенческого пользовательского опыта. Цель Солид Банка – и дальше двигаться в направлении удобного и упрощенного взаимодействия с сайтом www.solidbank.ru для экономии драгоценного времени клиентов Банка.