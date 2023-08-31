«Авито» блокирует объявления на предзаказ IPhone 15

Всего с платформы исчезло 20 предложений, рассказали «Известиям» в компании.

«На нашей платформе запрещена продажа товаров до официального старта продаж в России и мире. Такой контент блокируется по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий», – сообщил представитель платформы.

Напомним, что по итогам 2022 года iPhone 7 стал самым популярным. Его стоимость – самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. В пятерку вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.