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«Авито» блокирует объявления на предзаказ IPhone 15

Всего с платформы исчезло 20 предложений, рассказали «Известиям» в компании.

«На нашей платформе запрещена продажа товаров до официального старта продаж в России и мире. Такой контент блокируется по причине высоких рисков манипуляции, введения наших пользователей в заблуждение и совершения в их отношении противоправных действий», – сообщил представитель платформы.

Напомним, что по итогам 2022 года iPhone 7 стал самым популярным. Его стоимость – самая низкая в линейке Apple на вторичном рынке. В пятерку вошли еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR. Вторую и третью строчки заняли Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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