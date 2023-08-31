Недвижимость или вклады?

15 августа 2023 года Банк России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. О том, какие решения в сложившейся экономической ситуации могут помочь клиентам сохранить и приумножить капитал, рассказали эксперты Россельхозбанка.
С повышением ключевой ставки ЦБ РФ традиционно все банки поднимают ставки по кредитным и депозитным продуктам, а большинство россиян начинает пересмотр семейного бюджета и ищет новые пути сбережения средств и преумножения капитала. В России наиболее популярными способами сохранения финансовых ресурсов являются депозитные продукты, а также вложения в недвижимость.
Обычно при принятии решения о способе сохранения сбережений клиенты обращают внимание на несколько факторов: существующие продукты с наибольшей доходностью, сроки окупаемости вложенных средств и собственные доходы. Покупка недвижимости может быть наилучшим решением для клиентов, имеющих в долгосрочной перспективе стабильный доход, так как именно сейчас есть возможность зафиксировать стоимость объекта и условий кредитования; в дальнейшем банк уже не сможет повысить ставку по уже заключенному ипотечному договору даже при повторном повышении ключевой ставки.
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«При разработке собственного сберегательного плана следует учесть не только экономические факторы (в том числе ставки по кредитам и вкладам), но и личные предпосылки. Например, вам нужно накопить на первоначальный взнос на ипотеку или на отпуск для всей семьи. В таких случаях наиболее выгодным решением являются краткосрочные вклады. Такие денежные средства имеют значительно большую ликвидность по сравнению с недвижимостью, и в случае крупных непредвиденных расходов забрать деньги со вклада значительно легче, чем быстро продать квартиру или дом», – прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.
При выборе более консервативной накопительной стратегии с помощью вкладов необходимо обращать внимание на размер ставки и срок вклада, фиксированный или плавающий процент, а также на дополнительные условия, например, повышенная ставка может действовать только для новых клиентов или при оформлении подписки. Стоит отметить, что в настоящее время популярность набирает накопительный счет с гибким управлением денежными средствами: их можно снимать и вносить в любое время, но при этом ставка будет плавающей. Россельхозбанк уже повысил доходность по накопительным счетам до 12% годовых.