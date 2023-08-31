Грецкий, фисташки и кешью – РСХБ определил любимые орехи россиян

29 августа отмечается Ореховый спас: считается, что после этой даты орехи созрели и можно собирать урожай как с культурных, так и с дикорастущих деревьев. Эксперты Россельхозбанка проанализировали российский рынок ореховодства, а также провели опрос. Выяснилось, что чаще всего россияне едят грецкий орех, фисташки и кешью. При этом отрасль отечественного ореховодства находится в стадии активного роста: урожайность увеличивается на 9% ежегодно.

Сколько орехов производится в России?

По итогам прошлого года в России собрали 26,9 тыс. тонн орехоплодных культур (грецких орехов и фундука) и 19 тыс. тонн дикоросов (кедровых орехов и других лесных орехов). По сборам орехоплодных культур лидирует Краснодарский край - его доля составляет 24% от всех собранных в России орехов. На втором месте Ростовская область (16,85%), на третьем - Республика Дагестан (16,76%), на четвертом – Ставропольский край (16,72%). При этом основная часть сбора орехоплодных культур (98%) приходится на хозяйства населения. Большую часть дикорастущих орехов собирают в регионах Сибири и Дальнего Востока.

«Импортозависимость от поставок орехов пока достаточно высокая. Россияне потребляют орехи, привезенные из Азербайджана, Филиппин, Ирана, Вьетнама, Беларуси и Индонезии. Однако сейчас в России происходит фаза активного возрождения отрасли ореховодства. Валовой сбор ежегодно растет в среднем на 9% в год, а урожайность орехоплодных культур - на 9% в год с 2017 года. У отечественного рынка ореховодства есть большой потенциал усилении коммерческого производства», - рассказал Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Какие орехи едят россияне?

Россияне чаще всего едят грецкие орехи - об этом заявили 30% респондентов. 20% опрошенных чаще отдают предпочтение фисташкам, а 16% - кешью. При этом 15% обычно чаще покупают миндаль, а 9% - лесные орехи. Остальные респондентам нравятся орехи других сортов.

«Грецкий действительно является самым популярным в России орехом: его россияне съедают до 30 тыс. тонн каждый год. Предвосхищая распространенный вопрос, отмечу, что арахис – это не орех, а семя травянистого растения семейства бобовых, поэтому его потребление мы не учитываем. Любят в нашей стране и фундук, миндаль, фисташки, кешью, арахис, бразильский орех и, конечно, кедровый орех», - отметил Андрей Дальнов.

Каждый третий россиянин ест орехи один раз в неделю (так ответили 37% респондентов), 28% опрошенных едят орехи 2-3 раза в месяц, а 24% - реже одного раза в месяц. 11% россиян включают орехи в свой рацион каждый день.

Почти половина опрошенных россиян рассказали, что любят жареные соленые орехи (такой вид приготовления выбрали 45% респондентов). 26% прошедших на опрос предпочитают жареные несоленые орехи. И только 18% выбирают сладкие орехи (в глазури или шоколаде), а 12% предпочитают сырые орехи.

Опрос проводился Россельхозбанком в августе 2023 года. В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 21 до 55 лет.

Три ореха для российского фермера

Чаще всего россияне покупают орехи в супермаркетах (34% ответов). При этом орехи заказывают онлайн 25% респондентов, а на рынок за ними ходят 24% россиян. Оставшиеся 17% приобретают орехи в фермерской лавке.

Рост потребления орехов, а также сокращение их импорта в нашу страну создают для российских фермеров интересную перспективную нишу. Конечно, заместить отечественными можно не все орехи, например, кешью и макадамия в нашем климате не растут. Однако аналитики экосистемы Свое Фермерство выяснили, что грецкий орех, фундук и миндаль имеют высокий потенциал импортозамещения именно за счет российских фермерских хозяйств. Для этого лучше всего подходят регионы Северного Кавказа и Юга России, где сложились самые благоприятные для орехового бизнеса почвы: супесчаные, суглинистые, дерновые с определённым уровнем кислотности, способные хорошо удерживать воду в примыкающих к корневой системе слоях грунта.

Где еще любят российские орехи?

В 2022 году экспорт орехов из России составил 25 тыс. тонн. Большая часть этого объема ушла на рынок Китая (79%), а также в Чехию (6%), Азербайджан (6%) и Казахстан (4%). В 2023 году экспорт увеличился на 71%, в основном за счет отгрузки кедровых орехов в Китай, доля которых составляет 80% от всех вывозимых орехов. Россия — крупнейший производитель кедровых орехов в мире. Однако стоит отметить, что сибирские сосны начинают плодоносить только через 20-30 лет после посадки, а хороший урожай собирается далеко не каждый год, что и объясняет высокую стоимость на данный вид ореха.

