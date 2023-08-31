Фонд «Экология» РСХБ выпустил 20 тысяч мальков краснокнижного осетра в озеро Байкал

Защита окружающей среды и забота об экологии – ключевой приоритет в экологической повестке Россельхозбанка. Выпуск мальков краснокнижного сибирского осетра в воды озера Байкал стал важным событием в направлении устойчивого развития. Цель мероприятия - поддержание популяции и экосистемы всемирно известного водоема.

Мероприятие состоялось 26 августа 2023 года неподалеку от села Дубинино Республики Бурятия. В нем приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства Республика Бурятия Булат Цыренжапов, руководитель Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвода» Леонид Михайлик, директор Фонда «Экология» Эльмира Морозова, директор Байкальского филиала Россельхозбанка Оксана Сахьянова.

Выпуск мальков сибирского осетра в воды озера Байкал реализован в рамках направления работы Фонда по расширению биоразнообразия России. В 2023 году Фонд реализует более 30 проектов по 4 основным направлениям: обращение с отходами, охрана водных объектов и их экосистем, экологическое просвещение населения, охрана объектов животного мира и среды их обитания с фокусом на краснокнижных животных. Восполнение биоресурсов озера Байкал позволит сохранить популяцию байкальского осетра в дикой природе.

В поддержку мероприятия по выпуску мальков осетра в озеро Байкал РСХБ был инициирован сбор средств на приобретение мальков байкальского (сибирского) осетра, была запущена информационная кампания в головном офисе, региональных филиалах и отделениях банка. В марте 2023 года был запущен новый продукт – «ЭкоКарта», с каждой транзакции по которой 0,25% от суммы операции направлялось в Фонд «Экология» для реализации экологических инициатив: в 2023 году такой инициативой стал выпуск мальков. Байкальского осетра. Также с мая 2023 года все клиенты банка – участники программы лояльности «Урожай» могли пожертвовать накопленные баллы на «байкальский» проект, приобретая сертификаты Фонда номиналом от 10 до 50 000 рублей.

Всего на приобретение мальков сибирского осетра было потрачено 3 млн рублей, четверть из которых – добровольные пожертвования сотрудников банка, пожертвования физлиц через сайт Фонда «Экология» и перечисления по «ЭкоКарте». Самое большое количество пожертвований совершено посредством покупки сертификатов на экологические проекты Фонда в программе лояльности «Урожай».

«Байкальский осетр занесен в Красные книги России и Монголии. Популяция осетра опустилась до критически низкой отметки. В настоящее время эта рыба встречается все реже и находится на грани исчезновения, а восстановление популяции происходит крайне медленно. От деградации одного вида зависят другие организмы и вся фауна озера Байкал, - отмечает Эльмира Морозова, директор Фонда «Экология». – Мы были приятно удивлены, сколько неравнодушных людей откликнулись на нашу инициативу и приняли участие в сборе средств на реализацию этого проекта. От лица Фонда хочу выразить благодарность каждому, кто перечислил пожертвования. Экология страны – в наших руках»

На данный момент участниками экологических инициатив являются около 65 регионов РФ. С 2021 года Россельхозбанк провел уже более 250 мероприятий экологической направленности при участии сотрудников банка, 22 из которых – мероприятия Фонда «Экология». Всего за неполных 3 года в экоактивностях банка приняло участие свыше 6 000 человек, было собрано и отправлено на переработку более 16 тонн отходов, посажено 593 дерева, оказана поддержка 17 приютам для животных.

Фонд «Экология» - фонд поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды, который учрежден Россельхозбанком в 2021 году. Основная миссия фонда – объединение неравнодушных людей к экологическим проблемам и достижение максимального эффекта при поддержке экологических проектов.

