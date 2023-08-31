«Прогнозирую результат выше прошлогоднего» – иркутский растениевод рассказал об уборке урожая

В настоящее время в хозяйствах области полным ходом идёт уборка урожая. С января по июль 2023 года Россельхозбанк предоставил порядка 2,7 млрд рублей на проведение сезонных работ. Кредитные программы Россельхозбанка позволяют обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ, приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, а также материалы для ремонта техники и оборудования, закупить корма, молодняк сельскохозяйственных животных и решить другие текущие задачи.

Так, один из ключевых клиентов Россельхозбанка сегмента среднего бизнеса, директор ООО «СХ Наследие» Алексей Сидоров поделился прогнозами нового сезона.

«Финансовая поддержка – это фундамент, на котором строится бизнес. Сельское хозяйство не исключение. Я клиент Иркутского филиала Россельхозбанка уже 17 лет. Начинал в 2000 году с обрабатываемой площади немного более 1000 га и скромного урожая. С тех пор и посевные площади увеличились, и производство».

По словам сельхозтоваропроизводителя, в настоящее время он обрабатывает более 7000 га земли, на которых в основном выращиваются: продовольственная пшеница, рапс и горох. Культивируются и другие зернобобовые, технические культуры.

«Обычно в начале года беру кредит на сезонно-полевые работы, эта зима не стала исключением. В феврале 2023 года я прокредитовался в Россельхозбанке. Закупил отечественные элитные семена, удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы и запчасти, отремонтировал технику. Прогнозирую результат по сбору урожая выше прошлогоднего. А это значит, что со своей ключевой задачей – обеспечение продовольственной безопасности – я и другие фермеры Иркутской области справились», – рассказал Алексей Сидоров.

Он отмечает, что за стабильное получение высоких урожаев и качественной сельскохозяйственной продукции в 2013 году ООО «СХ Наследие» удостоено диплома «Хозяйство высокой культуры земледелия».

«Россельхозбанк продолжает оказывать активную поддержку сельхозтоваропроизводителям Иркутской области во время проведения сезонных работ. Действующая продуктовая линейка РСХБ позволяет как крупным агропредприятиям, так и небольшим хозяйствам получить заемные средства на оптимальных для них условиях», – рассказала директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

В целом по России Россельхозбанк оказал финансовую поддержку уборочной кампании в размере 65,2 млрд рублей. Всего же на сезонные работы в 2023 году банк предоставил уже 477,7 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Доля РСХБ в поддержке уборочных работ в 20 регионах страны превышает 90%.

Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 млн га, что превышает размер любой европейской страны и сравнимо с размером Намибии. Из этой площади более 48 млн га занимают зерновые и зернобобовые культуры.