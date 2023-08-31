Временная передышка: доллар опять подбирается к 97

Рубль закрыл очередной день снижением. Падение против ключевых валют продолжается последние полторы недели. В августе ЦБ удалось добиться остановки резкой девальвации, когда курс доллара поднимался выше 100. Эксперты БКС Мир инвестиций считают, что для дальнейшей стабилизации нужны дополнительные меры.

Цены на нефть выше $85 за баррель, но это игнорируется российской валютой, рубль продолжает снижение. Кроме того, аналитики предполагают, что повышение ключевой ставки может быть продолжено.

– Вчера Росстат сообщил, что безработица достигла очередного исторического минимума в 3% в июле. По данным Минэкономики, объем потребления (сумма оборота розницы, общепита и услуг) в июле вырос на 9,1% год к году после роста на 8,9% в июне. Повышенный спрос, который во многом приходится на импорт, говорит о том, что повышение ставок было прагматичным, и, возможно, еще продолжится, – отмечают эксперты.

По их мнению, технически пара USD/RUB подбирается к ранее обозначенному ориентиру в районе 97, от которого возможна волна снижения.

– Более важной, безусловно, является отметка в 100 руб., – считают аналитики БКС. – Уже завтра ожидается конференция «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Участие в ней примут руководители ЦБ и Минфина. Возможно, они прокомментируют и текущую ситуацию: инфляционные ожидания и финансовую стабильность.