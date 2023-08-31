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Что происходит на рынке недвижимости после повышения ключевой ставки?

Спрос на вторичном рынке недвижимости летом 2023 года пошёл вверх, однако эксперты прогнозируют, что растущий тренд после активных месяцев может пойти на спад. Денис Линденбаум, ипотечный брокер агентства недвижимости Cristall Realty, рассказал, чего ждать в сегменте жилья в ближайшие месяцы.

— Да, Домклик (Сбербанк) и М2 (ВТБ) побили все рекорды в этом месяце за всю историю кредитования. После повышения ключевой ставки Сбербанк понизил ставки по государственной программе до 7.4% (господдержка) и 5.4% (семейная ипотека), при цене по рынку в 8 и 6%. Это привлекло огромный поток клиентов. У Сбербанка также активно работает траншевая ипотека, с которой постоянно борется Центральный банк. Для многих агентств недвижимости траншевая ипотека на новостройки сейчас является основным источником дохода в компанию.

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Согласно обратной связи от сотрудников банков, в рамках государственной программы они будут стремиться держать выгодную ставку как можно дольше в течение этих двух месяцев, чтобы привлечь максимальное количество клиентов. Банки, подобные Альфа-банку, долго держали высокую ставку по программам, что означает у них большой запас прочности. Я думаю, что следующие полтора-два месяца будут очень насыщенными. У многих людей до сих пор есть одобренные ипотеки по старым ставкам, и они будут стремиться успеть приобрести квартиры по выгодной ставке, так как срок стандартного одобрения составляет 2—3 месяца. Именно поэтому в течение этих двух месяцев люди будут максимально активно использовать свои одобрения в банках. Вероятно, рынок вторичного жилья значительно пострадает от повышения ключевой ставки на 350 пунктов.

Новостройки скорей всего выиграют в этой ситуации, часть клиентов со вторичного рынка перетечёт в новостройки. Много одобренных клиентов бегут покупать по старой ставке на вторичном рынке, лимитов по выдачам, как в прошлом году, пока не вводят.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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