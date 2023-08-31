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30% россиян уже решили установить самозапрет на выдачу кредитов

Кабинет министров одобрил инициативу, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, планируют ли россияне установить подобный запрет в личном кабинете на портале Госуслуг. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, зарегистрированные на Госуслугах.

Большинство граждан (79%) одобряют законопроект, предусматривающий возможность установления самозапрета на выдачу кредитов. 28% россиян уже решили, что поставят запрет на выдачу кредитов, как только заработает соответствующий функционал. 32% пока не планируют оформлять отказ от кредитования. 4 из 10 россиян не определились с решением по этому вопросу.

Мужчины чаще женщин выражали желание установить самозапрет выдачи займов: 30% против 25% соответственно. Чем старше россияне, тем выше их готовность к отказу от кредитов: 15% среди молодежи до 24 лет и 36% среди респондентов старше 45 лет. Россияне, имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных граждан (23 и 30% соответственно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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