Подарки от РУСАЛа к 1 сентября получили воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей

Представители Молодежного совета шелеховской промплощадки РУСАЛа активно сотрудничают с шелеховским детским домом. В преддверии Дня знаний заводчане устроили чаепитие и всем воспитанникам подшефной группы сделали подарки: научные энциклопедии, наборы для творчества и красивую современную канцелярию.

«Для нас очень важно и ценно общение с нашими друзьями из центра. Мы стараемся ежемесячно навещать ребят, проводить с ними время и играть в активные и настольные игры», - рассказала председатель Молодежного совета шелеховской промлощадки РУСАЛа Анна Кузнецова.

В июне 2023 года команда воспитанников детского дома и заводчан выиграла грант во внутрикорпоративном конкурсе РУСАЛа. Осенью воспитанники детского дома смогут вместе с волонтерами организовать места для сбора пластика и макулатуры, закрепят знания с помощью экологического квеста, а также сами создадут наклейки, которые будут давать подсказки в повседневной жизни.