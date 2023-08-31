Росбанк начал тестирование операций с цифровыми рублями

Росбанк объявляет об успешном начале пилотирования операций с реальными цифровыми рублями, которое открывает перед клиентами новую эпоху в банковских транзакциях.

В настоящее время Росбанк проводит транзакции с цифровыми рублями совместно с отобранной и согласованной с Банком России фокус-группой, в которую вошли физические и юридические лица, учитывая обозначенные регулятором базовые сценарии и требования. Участники уже имеют возможность открыть счета цифрового рубля, получив доступ к его платформе через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) банка, пополнить указанные счета цифровыми рублями, совершать переводы цифровых рублей между физическими лицами и покупать реальные товары у юридических лиц.

Клиенты, принимающие участие в пилоте, высоко оценивают удобство доступа к платформе цифрового рубля через дистанционное банковское обслуживание Росбанка, а также высокую скорость выполнения операций и понятный интерфейс. Этот опыт положительно влияет на восприятие возможностей цифрового рубля и открывает новые горизонты для расчетов и переводов.

"Запуск цифрового рубля – это поворотный момент в финансовой сфере, и мы как один из крупных системно значимых банков считаем необходимым быть в авангарде этих изменений. Ожидаем, что участие банка в пилотировании операций с реальными цифровыми рублями при содействии Банка России позволит нам одними из первых предоставить нашим клиентам доступ к передовым технологиям и удобным решениям, а также учесть данный опыт при разработке новых продуктов. Положительный отклик корпоративных клиентов, заинтересованных в получении доступа к платформе цифрового рубля, свидетельствует о важности этой инициативы. Росбанк выражает благодарность участникам фокус-группы за их ценные замечания и обратную связь, которые сыграют важную роль в дальнейшем развитии и совершенствовании платформы цифрового рубля и систем ДБО банка", - Ольга Махова, директор по изменениям, инновациям и управлению данными Росбанка.

Росбанк ожидает, что по мере успешной отработки первых базовых сценариев и получения отклика участников фокус-группы, пилотный проект будет постепенно расширяться в соответствии с решением Банка России. Это даст возможность более широкому кругу клиентов Росбанка оценить все преимущества разработанных под руководством ЦБ РФ клиентских путей и интерфейсов систем ДБО банка.

Внедрение цифрового рубля предоставит гражданам и организациям возможность совершать более выгодные и удобные транзакции, открывая новые перспективы для более эффективного управления финансами.