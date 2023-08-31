В Иркутске появились пространства для легальных граффити

Фестиваль уличного искусства «Голос улиц» прошел в Иркутске. В рамках мероприятия в городе были установлены кубы – на них начинающие и профессиональные художники могут создавать свои работы законно, рассказали в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

«В Иркутске остро стоит проблема вандализма. В большей степени это связано с тем, что уличным художникам недостаточно мест для самовыражения. Конечно, мы поддержали инициативу проведения фестиваля и совместно с организаторами определили объекты для свободного творчества», – отметил главный архитектор города Антон Жуков.

Сейчас кубы размещены в сквере возле ИрНИТУ на улице Игошина. В ближайшее время такие же объекты появятся в роще «Звездочка», у Дома быта на Урицкого, на острове Конном, а также в Академгородке и сквере на берегу реки Ушаковки.

Стены для уличных художников установлены в Парке инициативной молодежи, Академгородке, Солнечном, на острове Юность и бульваре Постышева. Всего будет создано более 20 пространств.