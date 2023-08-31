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Вспыхнувший расселенный дом чуть не сжег жилые здания в Тайшетском районе

Многоквартирный расселенный дои загорелся сегодня в поселке Новобирюсинский Тайшетского района Иркутской области, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился днем – сообщение о нем поступило в ведомство примерно в 14:20. Пламя охватило расселенный двухэтажный дом с 8 квартирами и быстро распространялось, перейдя на хозяйственные сооружения.

В условиях плотной застройки существовала угроза, что огонь уничтожит жилые здания, однако благодаря усилиям спасателей этого не произошло. Огнеборцы села ликвидировали пожар на площади более 700 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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