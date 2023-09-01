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Общежитие педагогического колледжа обновили в Иркутске за 30 млн рублей

Обновленное после капремонта общежитие педагогического колледжа открыли в Иркутске. Работы обошлись в 30 млн рублей – деньги на них выделили из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования», рассказали региональные власти.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

Каждый из пяти этажей здания теперь оформлен в определенном цвете. В комнатах новая мебель, оборудованы помещения для занятий и кухни.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

В течение трех лет в рамках модернизации системы СПО в Приангарье капитально отремонтируют здания учебных корпусов и общежитий средних профессиональных образовательных организаций, подведомственных минобразования. На эти цели потратят более 1 млрд рублей.


<p>Фото правительства Иркутской области</p> <p>Фото правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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