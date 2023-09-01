Большегруз сломал мост через Лену: движение по нему закрыто

Грузовик массой 60 тонн накануне сломался на понтонном мосту через Лену в селе Верхоленск Качугского района Иркутской области. Пропускная способность объекта – не более 30 тонн. Из-за выезда через чур тяжелого транспорта были разрушены соединительные элементы переправы и поврежден настил, рассказали региональные власти.

Фото правительства Иркутской области

Факт разрушения моста зафиксировали дорожные работники и полицейские, составили протокол. Планируется разбирательство, ущерб устанавливается.

Мост имеет одну полосу движения, в результате чего вторые сутки остановлено автомобильное сообщение по автодороге межмуниципального значения Верхоленск – Магдан.

В настоящее время большегруз буксируют с проезжей части моста.