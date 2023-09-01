Что мешает студентам Иркутской области найти работу?

Специально ко Дню знаний аналитики hh.ru выяснили, как часто иркутяне совмещают учебу с работой, что обычно выбирают в качестве первой работы и с какими сложностями сталкиваются при трудоустройстве.

За август в Иркутской области соискателями в возрасте до 20 лет было открыто более 3,9 тысяч резюме, большинство из них ищут работу продавцами-консультантами или продавцами-кассирами (10%), администраторами или официантами, барменами, бариста (по 7%), менеджерами по продажам, по работе с клиентами или курьерами (по 4%), дизайнерами, художниками, программистами, разработчиками, упаковщиками, комплектовщиками, водителями, секретарями, помощниками руководителя, операторами call-центра (по 2%).

Результаты опроса Службы исследований hh.ru показали, что 49% жителей Приангарья имеют опыт совмещения учебы с работой (в целом по стране таких чуть больше – 59%). Среди тех, кто работал во время обучения, 7% использовали для этого ночное время, а еще 7% признались, что часто пропускали занятия из-за работы. Еще 24% предпочитают работать только во время каникул, 18% намерены трудоустроиться после окончания учебы и не раньше, а 7% предпочли работу вместо обучения. 2% выбрали вариант «другое», в том числе – работу по выходным или в свободное время.

Чаще всего опыт совмещения учебы и работы имеют специалисты из сферы строительства (63% из них работали до или после занятий), юристы (62%), работники из сферы закупок (56%), менеджеры по продажам и HR-специалисты (по 53%), а также маркетологи и PR-специалисты (52%). Напротив, реже всего настроены на совмещение работы с обучением специалисты рабочих профессий (лишь 26%).

Любопытно, что среди тех, кто выбрал работу вместо учебы, больше всего оказалось специалистов из сферы искусства, развлечений и массмедиа (13%) и работников из транспортной сферы (12%).

Больше половины опрошенных (56%) не сталкивались со сложностями при поиске первой работы, однако, среди тех, кто имел такие проблемы, чаще всего отмечали, что на работу не берут соискателей без опыта (27%), еще 22% столкнулись с тем, что работодатели предлагают слишком маленькую зарплату, 16% – что были проблемы с трудоустройством из-за возраста, а 13% – что рабочий график невозможно совместить с учебой.