Исламский банкинг запустят в России 1 сентября

Эксперимент продлится четыре года – с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года – в Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы РФ.

Участники эксперимента не смогут устанавливать процентную ставку. При этом допускается установление выплаты в виде переменной величины, значение которой изменяется в зависимости от результатов совершения указанных операций. Также участники не вправе финансировать производство табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и игорный бизнес.

В выдаче займа человеку не могут отказать по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Документ также дает возможность оформить специальную «исламскую ипотеку», используя для этого материнский капитал: физлицо, заключившее с банком – участником эксперимента договор купли-продажи жилого помещения с отсрочкой (рассрочкой) платежа, сможет направить средства материнского капитала на оплату обязательств.

В «Сбере» заявили «Известиям», что планируют участвовать в эксперименте, такие финпродукты будут представлены в пилотных территориях в флагманских офисах и дочерних организациях банка. Совкомбанк также изучает возможности, которые предлагает закон в части инвестиционных продуктов, и прорабатывает варианты оказания таких услуг. Другие крупные игроки не ответили на запрос «Известий».

В Сбербанке добавили, что уже предлагают клиентам текущий счет «Амана», исламское расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, торговое финансирование, стратегию доверительного управления «Халяльные инвестиции» и аналогичный биржевой ПИФ.

– Инициатива станет хорошим импульсом для выхода в новые сегменты рынка, создания деловой среды, а также для выстраивания стратегических отношений с местными духовными управлениями и образовательными организациями, заинтересованными в развитии партнерского финансирования в стране, – считают в Сбербанке.