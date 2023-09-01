Минэнерго устранит нехватку дизеля за две недели

Перебои с поставкой топлива грозят срывом уборочной и посевной кампаний, узнали «Известия».

Проблема нехватки топлива и его высокой цены для предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в России будет решена в течение двух недель. Такое обещание со стороны Минэнерго прозвучало 30 сентября на заседании оперштаба с участием Минсельхоза и представителей аграрного бизнеса.

Они сообщили о рисках срыва уборочной и посевной кампаний, который может в перспективе привести к негативной ситуации на рынке продовольствия. Эту информацию «Известиям» подтвердил участник заседания, председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

– Вопрос о дефиците и росте цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) стал одним из ключевых. Представители сразу нескольких южных регионов доложили о критической ситуации, сложившейся с обеспечением аграриев ГСМ в преддверии осенних полевых работ. Многие вынуждены приобретать вместо чистого дизтоплива суррогат, что может негативно повлиять на работоспособность сельхозтехники, – рассказал Эдуард Зернин.

Напомним, что ранее из-за дефицита биржевые цены летнего дизеля и мазута обновили рекорды. Цена на летнее дизельное топливо в ходе торгов достигла 60,344 тыс. руб. за тонну, рост составил 0,69%. Стоимость мазута поднималась до 33,639 тыс. руб. за тонну (+0,73%). Цены на эти виды топлива обновили свои рекордные значения.