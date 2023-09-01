Звонки с незарегистрированных SIM-карт будут блокировать

С предложением выступили парламентарии. Об этом узнали «Известия».

Российским мобильным операторам предлагают запретить пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, например в системе «Антифрод». Такой документ с поправками в закон «О связи» готовится к внесению в Госдуму вице-спикером Борисом Чернышовым.

Согласно документу, на федеральных и региональных операторов связи будет возложена обязанность блокировки любого типа исходящих сигналов с SIM-карт, не верифицированных в базах данных и не подтвержденных паспортными данными гражданина.

«Исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом «+7» будет проходить только от номеров, зарегистрированных в официальных базах операторов связи и принадлежащих физическим и юридическим лицам. То есть опасный звонок или сообщение не поступит на телефон потенциальной жертвы», – говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Громкий случай телефонного мошенничества недавно произошел в Иркутской области – ангарчанина убедили вложить в выдуманные инвестиции миллион рублей. Часть суммы – более 300 тысяч рублей – будущий инвестор взял в кредит, а также частично добавил свои сбережения. Все средства он перевел на указные аферистом счета.