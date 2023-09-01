Суворовское училище открылось в Иркутске

На линейку пришли 180 воспитанников – ученики пятых, шестых и седьмых классов. Для торжественного события ребята надели парадную форму черного цвета. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Церемония открытия прошла на площади перед главным корпусом училища, где рядом представлены 14 бюстов героев-летчиков – уроженцев региона, из них 12 Героев Советского Союза и два Героя Социалистического Труда: это авиационные конструкторы Николай Камов и Михаил Миль.

От правительства Иркутской области новому образовательному учреждению передан бронзовый бюст полководца Александра Суворова, в честь которого и названы военные училища России. Скульптура будет передаваться по итогам года лучшему учебному курсу. Это станет традицией образовательного учреждения.

– Чтобы праздник состоялся, было приложено много сил. Правительство Иркутской области с готовностью оказывало поддержку Министерству обороны России. Многие семьи в Иркутской области ждали этой возможности для своих сыновей – поступить в суворовское училище, чтобы в дальнейшем продолжить военное образование и связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах Российской Федерации. Нет сомнений, что вы продолжите традиции российских суворовских училищ, станете примером для сверстников в преданности своей Родине. Для этого государством созданы самые современные условия для обучения и проживания, с вами будут работать опытные педагоги, в вас верят родители, вами будет гордиться Россия, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Основная церемония завершилась первым звонком, который дал суворовец пятого класса Артем Машков. Он получил наивысший бал при поступлении.

Напомним, суворовское училище создано на площадке бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища специалистами «Военно-строительного комплекса» Минобороны.