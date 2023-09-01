Путешественников в Приангарье встретит цифровой гид от МТС

Сервис бронирования отелей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, к бархатному сезону запустил онлайн-путеводитель для гостей Иркутской области. Путешественники, приезжая в регион, получат приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. Гости Приангарья найдут для себя интересные маршруты в городе и популярные места для поездок по региону, а гурманы – рестораны с местной кухней.

Цифровой путеводитель расскажет увлекательные истории про мраморный карьер, сибирское барокко, музей «на свалке», посоветует, где посмотреть фильм о Шишкинской писанице с эффектом виртуальной реальности, подскажет, как спланировать интересное путешествие с детьми и забронировать жилье для комфортной поездки. Гостям Иркутска будет предложено прогуляться по историческому центру Иркутска в наушниках с бесплатным аудиогидом «Городские легенды» и попробовать сагудай и бодрящий чай саган-дайля в аутентичных кафе и ресторанах.

В подборку вошли также популярные локации для поездок по Приангарью: этнографический музей «Тальцы», остров Ольхон, Листвянка, горнолыжный курорт «Гора Соболиная», Кругобайкальская железная дорога.

Своими рекомендациям и историями о местах региона делятся и известные иркутяне – кинорежиссер Юрий Яшников, искусствовед Наталья Еремеева, директор информационно-туристской службы Иркутска Анастасия Матвеева, экскурсовод Ирина Шубина, а также путешественник и пиарщик Александр Откидач.

«С каждым годом Байкал привлекает в регион все больше туристов из разных регионов страны. По данным Big Data МТС, в область чаще всего приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новогорода и Екатеринбурга. Мы видим и большой процент туристов, которые приезжают в Иркутск повторно. Наш приветственный цифровой путеводитель будет актуален как для новых визитеров, так и для тех, кто уже полюбил поездки в Иркутск. Онлайн-гид поможет лучше узнать регион, спланировать досуг на время путешествия и забронировать жилье с помощью сервиса нашей экосистемы МТС Travel», – пояснил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Приангарья, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре области.

Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.