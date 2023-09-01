Новые балетные классы открываются в Иркутске 1 сентября

В День знаний открываются новые классы для учащихся 1 курса специальности «Искусство балета» Иркутского театрального училища. Они находятся в двухэтажном здании по адресу: улица Тимирязева, 27. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Эти помещения площадью 446 квадратных метров приобрело министерство культуры Иркутской области за счёт средств областного бюджета. В них сделали ремонт. Сделали два балетных, два теоретических класса, душевые кабины, раздевалки, гримёрную комнату с зеркалами и подсобные помещения.

Специальность «Искусство балета» была открыта в Иркутском театральном училище в 2018 году. Дети осваивают её 7 лет и 10 месяцев. Сначала с 5 по 9 класс учатся в общеобразовательной школе №14 и занимаются балетом и профильными дисциплинами в классах, расположенных в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Затем дети становятся студентами Иркутского театрального училища. В этом году в учебном заведении появился такой первый курс. Его начинают осваивать восемь человек. Есть ещё два бюджетных места, на которые могут поступить желающие, имеющие необходимую балетную подготовку.