Детей будут учить финансовой грамотности в новом учебном году

Финансовая грамотность стала обязательной для изучения в 1-9 классах в прошлом учебном году. Ее элементы включены в математику, обществознание, географию, ОБЖ и окружающий мир. Об этом рассказали в пресс-службе Банке России.

В помощь учителям разработаны различные материалы, которые можно использовать при подготовке к урокам, рассказали в Отделении Иркутск Банка России. Так, более 100 тематических заданий по финансовой грамотности опубликованы на образовательной платформе «Моя школа», которая уже доступна во многих средних общеобразовательных учреждениях. Задания ориентированы на жизненные ситуации, например, расчет процента по вкладу или сообщения в соцсетях от мошенников, уловки которых надо без замедления распознать.

Учителя обществознания могут пройти тематический курс повышения квалификации. Его разработали специалисты Центрального Банка и Академии Минпросвещения России.

14 сентября стартуют онлайн-уроки по финансовой грамотности, которые Банк России ежегодно проводит для школьников с 5 по 10 классы по всей стране. На уроках ребятам рассказывают, зачем нужна страховка, как избежать ловушек мошенников, об истории денег и многом другом. Часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Лекторами выступают сотрудники Банка России и эксперты финансового рынка. Подключиться к онлайн-урокам можно как индивидуально, так и всем классом.