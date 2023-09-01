Сотрудники Иркутского алюминиевого завода помогли животным приюта «Поводог»

Заводчане собрали более 200 кг корма, поводки, ошейники и миски для собак.

Члены Рабочего и Молодежного советов шелеховской промплощадки посетили приют, где живут более 300 собак. Металлурги погуляли и поиграли с собаками.

– Посещение приюта стало для заводчан доброй традицией, помогаем животным постоянно. К этому призываем и всех неравнодушных жителей, – Дмитрий Дрягин, руководитель Рабочего Совета ИркАЗа.

– На этом наша помощь не заканчивается. Молодежный совет ИркАЗа подготовил проекта с названием «Верные друзья». Он стал победителей в конкурсе «Вдохновляй и действуй!». Волонтеры получили средства на проект. Уже в этом году мы отремонтируем и построим новые вольеры для собак, – Анна Кузнецова, руководитель Молодежного совета шелеховской промплощадки.

Забота о питомцах – многолетняя традиция. По инициативе промышленника Олега Дерипаски комфортные приюты для собак, в которых оказывается качественная медицинская помощь животным, проходит социализация и обеспечивается устройство в семьи, были построены в нескольких городах ответственности компании. Первый «Поводог» открыт в Сочи в 2014 году. Чуть позже приюты были построены в Наро-Фоминске, Красноярске, Абакане и Иркутске.