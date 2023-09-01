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Средние расходы россиян снизились за неделю

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на 34-й неделе года (21-27 августа) средние расходы россиян сократились на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей и составили 6461 рублей. В годовом сравнении они выше на 20,1%.

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Индекс среднего чека на 34-й неделе снизился на 0,6% в сравнении с предыдущей неделей и составил 762 рубля. В годовом сравнении средний чек больше на 15,6%.

ИНР Ромир показывает динамику объема потребления товаров повседневного спроса россиянами и рассчитывается для каждой календарной недели на основе «Единой панели данных». ИНСЧ показывает динамику стоимости покупок домохозяйств.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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