Институт ВЭБ: Рост ВВП России составит в этом году 2,7%

1,1% – в следующем. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Института исследований и экспертизы ВЭБ (входит в структуру госкорпорации ВЭБ.РФ).

«Благодаря активному росту обрабатывающих отраслей и потребительского спроса темп роста российской экономики в 2023 году может достигнуть 2,7%», – пишет институт. Однако со второго полугодия текущего года он ожидает замедления роста на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

В 2024-2026 годах «санкционное давление, консолидация бюджета и более низкие темпы роста мировой экономики будут ограничивать рост ВВП России», полагает аналитическая структура ВЭБа. В институте ожидают, что в 2024 году рост замедлится до 1,1%, а в 2025-м и 2026 годах составит, соответственно, 2,3 и 2%.

Институт ВЭБа называет свой прогноз как для 2023 года, так и для среднесрочного периода более оптимистичным, чем прогнозы большинства организаций.

Напомним, что отечественный рынок после череды выигрышей продолжает расти. Одной из обсуждаемых новостей стало решение о редомициляции компании «Мать и дитя», вызвавшее скачок ее бумаг. Внешний фон для торгов в РФ складывался благоприятный, динамика зарубежных рынков была преимущественно положительной. Об этом рассказал аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.

По итогам торгов Индекс МосБиржи повысился на 0,48% до отметки 3227,99 пункта, а долларовый РТС окреп на 0,68% до уровня 1059,17 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 мск пара USD/RUB ушла в минус на 0,20% до 96,0250 рубля, а EUR/RUB – ослабла на 1,03% до 103,94 рубля. Нефть марки Brent к 19:00 мск прибавляет в цене 0,73% до отметки $85,86 за баррель.