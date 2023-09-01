Значительные изменения произошли на рынке торгцентров

За последние полтора года рынок торговых центров Санкт-Петербурга претерпел значительные изменения. Иностранные бренды ушли, освободив место для российских компаний и магазинов из дружественных стран. Это стало возможным благодаря гибкой адаптации российских ТЦ к новым условиям и предложению новых условий для арендаторов. Эксперт рынка коммерческой недвижимости Артём Филипов рассказал о главных нюансах преображения торговых центров.

– Важным аспектом стала смена концепции торговых центров. Если раньше поход в ТЦ ассоциировался преимущественно с шопингом, то теперь это место, где можно совместить различные дела – отвести дитя на занятие в кружок или секцию, сдать документы, забрать посылку или интернет-заказ, перекусить и приобрести необходимые товары, – Артём Филипов, директор агентства коммерческой недвижимости Filipov Capital.

Однако, стоит отметить, что перепрофилирование площадей требует значительных затрат, поскольку торговые центры – это специфические здания с особыми требованиями к инфраструктуре. Приведу пример, в Москве власти поддерживают торговые центры с помощью грантов и стимулируют их трансформацию в социальные или развлекательные центры. Правда, такой подход вызывает неоднозначную реакцию у владельцев этих торговых центров.

Также стоит отметить, что внедрение спортивных концепций, к которым можно отнести и термальные комплексы, в формат торговых центров может обеспечить до 25% трафика.