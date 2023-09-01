Сбер открывает приём заявок на четвёртый сезон студенческого акселератора

В преддверии Дня знаний Сбер открыл приём заявок на участие в акселераторе технологических стартапов для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Акселератор нацелен как на развитие готовых технологических проектов, так и на создание проектов с нуля. Выпускники предыдущих трёх волн создали 1500 стартап-проектов и привлекли больше 420 млн рублей инвестиций.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Участие в программе бесплатное, надо только зарегистрироваться до 1 ноября 2023 года на сайте.

«В 2023 году Сбер стал партнёром федерального проекта ʺПлатформа университетского технологического предпринимательстваʺ Минобрнауки России. В рамках этого проекта частные инвесторы могут получить кешбэк до 50% от суммы вложений в университетские стартапы. На реализацию программы возмещения инвестиций будет направлено 3,2 млрд рублей. Уверен, что благодаря объединению мер господдержки и возможностей крупных компаний, готовых делиться своим опытом, технологиями и стать для ребят проводником в мир бизнеса, получится создать новое поколение блестящих предпринимателей. Они усилят научно-технический потенциал и уже через 10–15 лет будут формировать экономику страны», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Акселерация проводится в два этапа в течение шести месяцев. На первом этапе участники получают доступ к онлайн-программе от Сбера по технологическому предпринимательству. В её основе — лучшие мировые и российские практики по генерации идей и дизайн-мышлению, менеджменту, маркетингу, юнит-экономике и стратегии выхода на рынок. По желанию студенты акселератора смогут выбрать один из четырёх треков с отраслевым уклоном: искусственный интеллект, технологии для метавселенной, концепции Web 3.0, технологии в медицине. По завершении этого этапа у участников будет сформирована концепция стартапа и собрана команда для работы над ним.

На втором этапе команды работают с персональными менторами из числа опытных предпринимателей для превращения концепции в работающий продукт и достижения первых бизнес-результатов.

Лучшие команды представят свои стартапы руководству Сбера и других корпораций, бизнес-ангелам и ректорам российских вузов на демодне. Победители и призёры могут претендовать на гранты от партнёра акселератора Moscow Seed Fund, грант Президента РФ для магистрантов, а также на бизнес-поддержку проекта после завершения программы.